"Челси" зимой может продать сразу трёх футболистов

В зимнее трансферное окно «Челси» могут покинуть три игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Подобная мера необходима «аристократам» для увеличения собственного трансферного бюджета.

Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчёте как прибыль, так как 23-летний хавбек является воспитанником «Челси». Данный факт может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

Напомним, что Аксель Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» только минувшим летом. Марк Кукурелья присоединился к лондонцам тоже не так давно - летом 2022 года. Суммарно за трансферы двух защитников «синие» заплатили € 110 млн.

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