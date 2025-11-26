Алонсо о Винисиусе: "У нас очень хорошие отношения, он ключевой игрок"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо поделился мнением о работе с вингером Винисиусом Жуниором и подчеркнул, что между ними сформировалось взаимное понимание и доверие, передает İdman.Biz.

"Отношения с Винисиусом очень хорошие. Вини считается ключевым игроком, и между нами есть взаимное доверие. Мы разговариваем перед матчами, он знает, о чем я думаю, я знаю, о чем думает он. Это лучший способ принимать решения вместе",- сказал Алонсо в эфире TNT Sports Brasil.

Бразильский футболист остается одной из главных фигур в атаке мадридского клуба, а доверие тренера подчеркивает его важность в текущем проекте "Реала".

İdman.Biz