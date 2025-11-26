26 Ноября 2025
RU

Симеоне рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
26 Ноября 2025 08:12
25
Симеоне рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Интером" рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет стан "матрасников".

"Это зависит не только от меня, но в своей тренерской карьере я могу представить, что однажды буду тренировать "Интер". Думаю, однажды это произойдет", — приводит слова Симеоне İdman.Biz со ссылкой на Goal.com.

Матч между мадридским "Атлетико" и миланским "Интером" состоится уже сегодня, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Сивитас Метрополитано" в столице Испании.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО
15:15
Футбол

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Церемония прошла в Москве, пара вступила в брак спустя год после начала отношений
Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО
15:00
Футбол

Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО

Жест команды после матча с "Буде-Глимт" стал выражением благодарности преданным фанатам
ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией
14:46
Футбол

ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией

Остаток дисквалификации португальского форварда отложен на год
"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов
14:18
Футбол

"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов

Лондонцы победили каталонцев со счетом 3:0
Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:01
Футбол

Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Голкипер агдамского клуба получил немало лестных слов после матча с “Наполи”

Конфликт в "Галатасарае": Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером - ВИДЕО
12:17
Футбол

Конфликт в "Галатасарае": Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером - ВИДЕО

Запасной вратарь отказался садиться в автобус после матча Лиги чемпионов
Жозе Моуринью унизил следующего соперника "Карабаха"
11:22
Футбол

Жозе Моуринью унизил следующего соперника "Карабаха"

Главный тренер "Бенфики" высказался о победе над "Аяксом"

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"