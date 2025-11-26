Симеоне рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Интером" рассказал, какой клуб хотел бы возглавить после того, как покинет стан "матрасников".

"Это зависит не только от меня, но в своей тренерской карьере я могу представить, что однажды буду тренировать "Интер". Думаю, однажды это произойдет", — приводит слова Симеоне İdman.Biz со ссылкой на Goal.com.

Матч между мадридским "Атлетико" и миланским "Интером" состоится уже сегодня, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Сивитас Метрополитано" в столице Испании.

İdman.Biz