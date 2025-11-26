Гвардиола назвал ответственного за неожиданное домашнее поражение от "Байера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Байером" (0:2).

"Я беру на себя ответственность за итог встречи. У нас в основе были выдающиеся футболисты, но чего‑то не хватило — тех деталей, которые требуются на самом высоком уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах. "Байер" выглядел хорошо против нас. В целом, мы тоже действовали неплохо и создали больше моментов, но, как оказалось, все они были лишь полумоментами", — приводит слова Гвардиолы İdman.Biz со ссылкой на BBC.

После этой игры "горожане" с 10 очками располагаются на шестой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, а леверкузенцы с восемью очками находятся на 13-м месте.

