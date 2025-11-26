Флик объяснил разгромное поражение в матче с "Челси"

Главный тренер "Барселоны" Ханс‑Дитер Флик прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:3).

"У нас был хороший шанс открыть счет, однако не вышло реализовать его. После удаления против такого соперника играть стало очень тяжело — мы слишком долго действовали вдесятером. Были и положительные моменты, но не столь много. Мы слишком часто теряли мяч и допускали простые ошибки в передачах, это нужно разбирать. Точно не скажу, сколько минут провели в меньшинстве, однако времени было много. "Челси" уверенно владеет мячом, с этим приходится считаться, но нужно сохранять позитивный настрой. Пробиться в восьмерку будет непросто, однако мы постараемся", — приводит слова Флика İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

Напомним, на 44-й минуте у каталонцев удалили защитника Рональда Араухо. После этой игры "синие" с 10 очками располагаются на пятой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов, "сине-гранатовые" с семью очками находятся на 15-м месте.

İdman.Biz