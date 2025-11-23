26-летний полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о процессе восстановления после травмы.

"На этой неделе я очень усердно работал над своей реабилитацией — она идёт очень хорошо. Чувствую, что с каждым днём приближаюсь к финальной стадии, где всё гораздо интереснее. Немного поработал на поле и потренировался, поэтому действительно чувствую, что иду к цели. Это лучшая часть реабилитации: когда приближаешься к тому, чтобы присоединиться к команде, ты можешь сделать гораздо больше на поле и можешь быть более агрессивным в процессе восстановления. Чувствую, что становлюсь всё сильнее и сильнее. Не могу дождаться возвращения, мы на правильном пути, всё выглядит хорошо", — приводит слова Эдегора официальный сайт "Арсенала".

Во встрече 7-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (2:0) футболист получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена.

