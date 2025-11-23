"Рома" обыграла "Кремонезе" в матче Серии А - ВИДЕО

Завершен матч 12-го тура Серии А, в котором встречались "Кремонезе" и "Рома". Победу со счетом 3:1 в этой игре одержали "джаллоросси".

Матиас Соуле открыл счет на 17-й минуте, Эван Фергюсон удвоил преимущество команды на 64-й минуте, Уэсли Франса отметился на 69-й минуте. Франческо Фолино на 90+3-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры "Кремонезе" с 14 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, "Рома" с 27 очками располагается на первой строчке.

