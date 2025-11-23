"Челси" установил уникальное достижение в АПЛ

"Челси" одержал выездную победу над "Бернли" со счетом 2:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги и при этом вошел в историю турнира.

Как сообщает İdman.Biz, по данным Opta, лондонский клуб стал всего второй командой в АПЛ, сыгравшей 50 матчей подряд без единого футболиста старше 30 лет в стартовом составе.

Ранее подобным достижением могла похвастаться только "Астон Вилла", которая в период с сентября 2012 по январь 2014 года установила рекорд лиги — 59 матчей подряд без игроков старше 30 лет.

После 12 туров "Челси" занимает второе место в турнирной таблице с 23 очками, уступая лидеру три балла. В следующем туре команда Маурисио Почеттино проведет столичное дерби против "Арсенала".

