Лапорта о матче с "Челси": "Барселона" должна побеждать"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против лондонского "Челси". Встреча 5-го тура общего этапа состоится 25 ноября на стадионе "Стэмфорд Бридж", сообщает İdman.Biz.

Лапорта подчеркнул необходимость победы, отметив при этом, что матч будет сложным:

"В Лондоне мы должны побеждать, но это будет нелегко. У нас отличная команда. Не знаю, вернутся ли все игроки к этому матчу. Рафинья уже вернулся и едва не забил сразу после выхода на поле. 'Челси' - очень сбалансированная команда. Если мы будем играть в свой футбол, у нас будет много шансов", - приводит слова президента Marca.

Каталонцы продолжают борьбу за выход из группы, а матч в Лондоне станет ключевым для распределения мест в турнирной таблице.

İdman.Biz