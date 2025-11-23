Моуринью заявил, что хотел заменить девятерых игроков после первого тайма

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью жестко высказался о выступлении своей команды в матче четвертого раунда Кубка Португалии против "Атлетику Португал" из третьей лиги. Лиссабонцы выиграли 2:0, однако качество игры в первом тайме вызвало у специалиста серьезное недовольство, сообщает İdman.Biz.

"В первом тайме "Бенфика" не играла. Более того - 'Бенфики' просто не было на поле. Но еще хуже — неприемлемое отношение многих игроков даже на тренировках. Мы соревнуемся так много, что я не могу вспомнить ни одной тренировки, где отношение было бы таким же, как сегодня", - заявил Моуринью.

По словам тренера, стартовые 45 минут были настолько слабыми, что он всерьез задумался о радикальных мерах:

"С первой минуты действия игроков были нелепыми. Я сказал в перерыве, что заменю четверых - пять делать не хотел, чтобы не остаться без запасов. Но внутри меня было желание заменить девятерых. Для меня, как тренера, это показатель того, насколько все было плохо. Речь не о страхе вылететь или не выиграть, а о профессионализме - с некоторыми вещами тяжело мириться".

После перерыва "Бенфика" выпустила четырех новых игроков, и, по словам Моуринью, это сразу изменило картину игры: "Замены придали команде иной настрой. Мы стали играть гораздо напористее, интенсивнее и динамичнее".

Победа позволила "Бенфике" пройти в следующий раунд турнира, но Моуринью ясно дал понять - его команда должна прибавлять значительно.

İdman.Biz