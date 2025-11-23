Энрике прокомментировал победу "ПСЖ" над "Гавром"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о победе своей команды над "Гавром" со счетом 3:0 в матче 13-го тура Лиги 1. Несмотря на уверенный результат, испанский специалист подчеркнул, что встреча получилась сложной, передает İdman.Biz.

По словам Энрике, соперник действовал качественно и сумел доставить парижанам серьезные трудности.

"Гавр" хорошо контролировал мяч и создавал моменты. После перерыва на матчи сборных было тяжело, потому что важно правильно распределять игровые минуты между футболистами, но сегодня было еще сложнее именно из-за действий соперника", - приводит слова тренера издание L'Équipe.

Матч завершился со счетом 3:0 благодаря голам Ин в первом тайме, Невеша на 65-й минуте и Баркола на 87-й.

İdman.Biz