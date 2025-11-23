"Вильярреал" в концовке вырвал победу у "Мальорки"

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Вильярреал" и "Мальорка". Команды играли на стадионе "Керамика" (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий "Вильярреала" Херар Морено на шестой минуте. Через две минуты игрок команды гостей Саму Кошта сравнял счет. На 83-й минуте нападающий Тани Олувасейи принес "Вильярреалу" победу.

После 13 матчей чемпионата Испании "Вильярреал" набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Мальорка" заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке. Лидируют в чемпионате "Реал" и "Барселона", у которых по 31 очку.

İdman.Biz