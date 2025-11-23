Соперник "Карабаха" в ЛЧ забил три гола за первый тайм и обыграл "Аталанту" в матче Серии А - ВИДЕО

Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались "Наполи" и "Аталанта". Команды играли на стадионе "Диего Армандо Марадона" (Неаполь, Италия). Марко Ди Белло выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий "Наполи" Давид Нерес на 17-й минуте. На 38-й минуте бразилец оформил дубль. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард Ноа Ланг сделал счет разгромным. Во втором тайме, на 52-й минуте, нападающий гостей Джанлука Скамакка отыграл один мяч.

После этого матча "Аталанта" имеет в своем активе 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 25 очками поднялся на первую строчку. У "Интера" и "Ромы", располагающихся на втором и третьем месте с 24 очками, остается игра в запасе.

Напомним, в рамках пятого тура общего этапа ЛЧ "Карабах" на выезде сыграет с "Наполи". Матч состоится 26 ноября.

İdman.Biz