24 Ноября 2025
RU

Арне Слот прокомментировал шестое поражение "Ливерпуля" в АПЛ

Мировой футбол
Новости
23 Ноября 2025 01:10
58
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот после поражения в матче 12-го тура АПЛ с "Ноттингем Форест" (0:3) дал комментарий на тему исправления нынешнего турнирного положения команды. На данный момент "красные" с 18 очками (шесть побед и шесть поражений) находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, сообщает İdman.Biz.

"Это моя ответственность. Выиграем мы или проиграем, это все моя ответственность. Но еще я вижу, что команда сражается до конца, наши болельщики тоже поддерживают нас до конца, а игроки продолжают стараться вплоть до финального свистка. Я видел это и сегодня, но не в [прошлой] игре с "Манчестер Сити", однако что касается игры с "Сити", то мы не единственная команда, которая испытывает трудности в первом тайме, – и во всех остальных наших матчах мы владели преимуществом и создавали моменты.

Как я уже говорил, в последнее время мы часто упускаем свои моменты, а затем пропускаем, но так не будет продолжаться весь сезон. Нам нужна энергия от забитого гола. Если вы играете хорошо и ведете со счетом 1:0, другая команда думает: "Мы играли уже полчаса, проигрываем 0:1 и почти не владеем мячом…" Произошло обратное — они получили огромный заряд энергии при счете 1:0. Я вижу много моментов, когда в обычной ситуации результат был бы другим, но сейчас мы в непростом положении, и для достижения результата нужно сделать даже больше, чем когда все складывается в нашу пользу", — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

İdman.Biz

