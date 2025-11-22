"Сельта" на выезде минимально обыграла "Алавес"

"Сельта" на выезде обыграла "Алавес" в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте с пенальти забил Яго Аспас.
"Сельта" (16 очков) поднялась на десятое место в Ла лиге. "Алавес" (15) идет 12-м в турнирной таблице.
Форвард недоволен отношениями с Хаби Алонсо и приостановил переговоры о новом соглашении
Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"
Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом
Де Бьязи рассказал о сильных сторонах азербайджанских футболистов
"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки