В Федерации футбола Франции высказались о возможном назначении Зидана тренером сборной

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост тренера национальной команды.

"Многое может произойти, и совсем не то, чего люди ожидают. Я уже говорил, что испытываю огромное восхищение и уважение к Зидану, как за то, что он сделал для французского футбола, так и за его работу в качестве тренера мадридского "Реала", завоевывавшего трофеи. Но всему свое время. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира", — приводит слова Диалло İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe.

Зидан остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции. Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский "Реал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

İdman.Biz