Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков "Милана"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 12-го тура итальянской Серии А с "Интером". Встреча состоится 23 ноября, сообщает İdman.Biz.

"Адриен Рабьо будет играть. Атекаме, у которого проблемы с камбаловидной мышцей, и Хименес, у которого проблемы с лодыжкой, не попадут в состав на игру. Остальные улучшают свое состояние, и это хорошо для будущих матчей", — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

После 11 сыгранных матчей чемпионата Италии "Милан" занимает третье место, набрав 22 очка. Миланский "Интер" лидирует в чемпионате. У команды 24 очка.

