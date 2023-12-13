Самый ужасный клуб года: "Челси" доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги

Маурисио Почеттино, возможно, уже пожалел, что ввязался в эту авантюру



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

«Челси» превратился в самое настоящее посмешище после того, как за последние 12 месяцев потратил на трансферы более миллиарда евро.



В минувшее воскресенье «Челси» в очередной раз разочаровал своих поклонников и дал повод для критики со стороны дотошных экспертов. «Синие» проиграли на поле «Эвертона» со счетом 0:2. На послематчевой пресс-конференции Маурисио Почеттино намекнул на необходимость кадровых изменений. Возможно, уже в январе «Челси» снова выйдет на трансферный рынок. Без этого будет нереально спасти сезон.

Разумеется, слова главного тренера «Челси» тут же стали поводом для насмешек. GOAL решил разобраться, в каком состоянии находится самый транжиристый клуб Европы.

Неудачный проект

После тотального хаоса в сезоне-2022/2023 текущий должен был стать совершенно другим.

В конце мая «Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Вскоре после этого клуб потратил на новый игроков еще 400 миллионов фунтов. С тех пор, как летом 2022 года владельцем «Челси» стал американский консорциум, общие затраты на трансферы составляют более одного миллиарда фунтов.

Сейчас уже можно уверенно говорить о том, что команда не добилась даже минимального прогресса после назначения Почеттино. После 16-ти туров «Челси» находится на том же месте, на котором завершил предыдущий сезон в АПЛ, - на 12-м.

В 2023-м «Челси» в общей сложности лишь 39 очков, что является худшим показателем для клуба АПЛ за один календарный год. Похоже, речь идет об очень неудачном футбольном проекте.

Поражений больше, чем побед

Справедливости ради стоит отметить, что под руководством Почеттино «Челси» провел несколько очень обнадеживающих матчей. Здесь можно вспомнить домашние встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Во всех случаях была зафиксирована результативная ничья, но «синие» действительно достойно выглядели на фоне главных претендентов на титул.

Почеттино нет смысла винить за глупые ошибки защитников или шокирующие промахи нападающих. Но о каждом тренере в конечном итоге судят по результатам. В этом сезоне «Челси» потерпел семь поражений и одержал только пять побед при разнице мячей 26:26.

Слабые оправдания

Почеттино попытался объяснить плохие результаты «Челси» эпидемией травм, также добавив, что команде надо определенное время, чтобы привыкнуть к его требованиям.

Но это слабые аргументы. В конце ноября «синие» уступили «Ньюкаслу» (1:4), у которого половина основного состава тоже находится в лазарете. Плюс «сороки», в отличие от «Челси», выступают в Лиге чемпионов.

Усталость точно не может быть причиной провальной игры и результатов «Челси». Но Почеттино после поражения от «МЮ» (1:2) все равно не постеснялся заявить, что у соперника был дополнительный день для отдыха. Как известно, «красные дьяволы» тоже участвуют в ЛЧ.

Почеттино знал, на что соглашается, но все равно призывает к терпению. Он прекрасно понимал, что на него будет оказываться давление с самой первой игры, особенно на фоне космических трансферов.

Раньше он уже оказывался в подобной ситуации. В «Пари Сен-Жермен» Почеттино так и не смог соответствовать требованиям амбициозного проекта, но даже после этого он не побоялся возглавить проблемную команду «Челси».

Унижения от Эмери и Постекоглу

Хотя у «Челси» действительно переполнен лазарет, немногие из этих игроков способны изменить ситуацию. Кристофер Нкунку, безусловно, добавит разнообразия в атаке, а Бен Чилуэлл - надежности в обороне. Есть еще Рис Джеймс, который снова получил серьезную травму, и если Почеттино, думал, что английский защитник будет регулярно играть, то это только его вина.

В конце концов, все этим проблемы коснулись глубины состава, а не силы команды. Есть немало клубов, которые обладают гораздо меньшими ресурсами, но выглядят значительно лучше.

И Унаи Эмери, и Эндж Постекоглу в какой-то момент потеряли ключевых игроков, но «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» не только добиваются результатов, но и демонстрируют при этом яркий футбол, хотя они и близко не тратили столько денег на обновление составов.

Почеттино в безопасности

В воскресном матче против «Эвертона» Почеттино выставил стартовый состав стоимостью 468 миллионов фунтов. Во втором тайме на поле появились дорогостоящие Рахим Стерлинг и Николас Джексон. Несмотря на это, «Челси» уступил на «Гудисон Парк», при этом ни разу не забив.

Но даже сейчас нет никаких намеков на возможное увольнение Почеттино. В противном случае владельцы признают, что снова ошиблись с выбором главного тренера. Ранее они погорячились, прекратив сотрудничество с Томасом Тухелем, и отказались продолжать работу с Грэмом Поттером, а затем зачем-то позвали на несколько месяцев Фрэнка Лэмпарда.

На этот раз болельщики точно не поймут владельцев клуба, если Почеттино будет уволен посреди сезона.

С другой стороны, банальное предположение Почеттино о том, что «Челси» нуждается в усилении состава, указывает на беспорядок, устроенный клубом на трансферном рынке за последние полтора года. Похоже, хозяева клуба разбираются в игроках так же плохо, как и в тренерах.

Финансовые риски

В текущей ситуации «Челси» надо срочно улучшать результаты. «Челси» инвестировал невероятную сумму в новых игроков, считая, что это поможет быстро вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит несбысточной мечтой. «Синие» отстают на 14 очков от «Манчестер Сити», который находится на четвертом месте.

Теперь есть риск, что «Челси», в распоряжении так много среднестатистических игроков, столкнется с проблемами финансового фэйр-плей. Ближайшие два трансферных окна станут ключевыми в этом вопросе. «Синим» надо, в первую очередь, продавать, а не покупать.

Скорее всего, Почеттино в ближайшие полгода придется работать с тем составом, который сейчас есть в его распоряжении. Но даже в этой ситуации можно рассчитывать на прогресс. «Челси» нередко отдавал очки командам, которых должен был легко обыгрывать.

Это первое, что нужно изменить. Невозможно претендовать на что-то серьезное, не обыгрывая таких соперников, как «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Лутон».

Никому в последнее время не приходилось тяжелее, чем «Челси». Но самый позорный клуб 2023 года должен понять, что класс нельзя купить даже за большие деньги.

İdman.biz