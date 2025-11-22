24 Ноября 2025
RU

Арне Слот прокомментировал потерю обоих правых защитников "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
22 Ноября 2025 01:15
56
Арне Слот прокомментировал потерю обоих правых защитников "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о кадровых трудностях команды после травм правых защитников Жереми Фримпонга и Конора Брэдли, сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, сейчас клуб вынужден рассматривать альтернативные варианты:
"Доминик Собослаи хорошо играет на любой позиции. Он действительно качественно проявил себя и в роли крайнего защитника, и в полузащите. В прошлом сезоне на этой позиции выходил Кертис Джонс. Джо Гомес тоже может играть справа, но, если я не ошибаюсь, он провел всего два матча по 90 минут за весь 2025 год. Если мы хотим, чтобы он оставался здоровым, рискованно заставлять его играть семь раз за 22 дня. К тому же вчера он пропустил тренировку, но сегодня мы ожидаем его на поле".

Слот подчеркнул, что команде придется адаптироваться:
"Это непростая ситуация, но у нас достаточно хороших игроков. Возможно, одному или двум придется выйти на позиции, на которых они обычно не играют. С этим нужно смириться".

"Ливерпуль" проведет следующий матч 22 ноября против "Ноттингем Форест". После 11 туров АПЛ команда занимает восьмое место, имея в активе 18 очков.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус хочет покинуть "Реал" из-за Алонсо
19:59
Мировой футбол

Винисиус хочет покинуть "Реал" из-за Алонсо

Форвард недоволен отношениями с Хаби Алонсо и приостановил переговоры о новом соглашении
Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом
Бывший главный тренер сборной Азербайджана предупредил "Наполи" перед матчем с "Карабахом"
16:40
Футбол

Бывший главный тренер сборной Азербайджана предупредил "Наполи" перед матчем с "Карабахом"

Де Бьязи рассказал о сильных сторонах азербайджанских футболистов
Юрген Клопп вернется на тренерскую скамью
16:25
Футбол

Юрген Клопп вернется на тренерскую скамью

Бывший наставник "Ливерпуля" пока работает в Red Bull

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место