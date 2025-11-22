Арне Слот прокомментировал потерю обоих правых защитников "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о кадровых трудностях команды после травм правых защитников Жереми Фримпонга и Конора Брэдли, сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, сейчас клуб вынужден рассматривать альтернативные варианты:

"Доминик Собослаи хорошо играет на любой позиции. Он действительно качественно проявил себя и в роли крайнего защитника, и в полузащите. В прошлом сезоне на этой позиции выходил Кертис Джонс. Джо Гомес тоже может играть справа, но, если я не ошибаюсь, он провел всего два матча по 90 минут за весь 2025 год. Если мы хотим, чтобы он оставался здоровым, рискованно заставлять его играть семь раз за 22 дня. К тому же вчера он пропустил тренировку, но сегодня мы ожидаем его на поле".

Слот подчеркнул, что команде придется адаптироваться:

"Это непростая ситуация, но у нас достаточно хороших игроков. Возможно, одному или двум придется выйти на позиции, на которых они обычно не играют. С этим нужно смириться".

"Ливерпуль" проведет следующий матч 22 ноября против "Ноттингем Форест". После 11 туров АПЛ команда занимает восьмое место, имея в активе 18 очков.

İdman.Biz