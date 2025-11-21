24 Ноября 2025
RU

"Челси" изготовил специальную бутсу для Палмера, чтобы ускорить его восстановление

Мировой футбол
Новости
21 Ноября 2025 23:30
37
"Челси" предпринял нестандартные меры для ускорения восстановления полузащитника Коула Палмера после травмы пальца ноги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, для футболиста была изготовлена индивидуальная игровая бутса, которая должна снизить нагрузку на поврежденный мизинец и ускорить его возвращение в строй.

Травма произошла в среду вечером, когда Палмер ударился мизинцем о предмет мебели у себя дома. Медицинский штаб диагностировал небольшую трещину, однако клуб оперативно нашел решение, чтобы минимизировать сроки восстановления.

Специальная бутса разработана таким образом, чтобы максимально смягчать давление на травмированный палец, обеспечивать комфорт при движении и снижать риск усугубления повреждения во время тренировок.

По данным источника, благодаря этой индивидуальной разработке Палмер может вернуться к работе с командой уже на следующей неделе.

İdman.Biz

