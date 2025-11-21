24 Ноября 2025
ФИФА изменила постер ЧМ-2026 после критики за отсутствие Криштиану Роналду - ФОТО

21 Ноября 2025 23:11
ФИФА опубликовала обновленный постер, посвященный чемпионату мира 2026 года, добавив на него нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает İdman.Biz.

Как сообщает пресс-служба организации, первоначальная версия афиши представляла португальскую команду лишь полузащитником Бруну Фернандешем. Отсутствие Роналду вызвало бурную реакцию болельщиков, которые начали активно критиковать ФИФА в соцсетях. В результате организация удалила первый постер и выпустила новую версию с изображением легендарного форварда.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в трех странах - США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz

