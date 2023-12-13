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"Манчестер Юнайтед" проиграл 50% матчей в сезоне-2023/2024

Мировой футбол
Новости
13 Декабря 2023 18:44
"Манчестер Юнайтед" проиграл 50% матчей в сезоне-2023/2024

На данный момент «Манчестер Юнайтед» сыграл 24 матча во всех турнирах, и 12 из них завершились поражениями. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", последний матч команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» на «Олд Траффорд» - 0:1.

Турнир Матчей сыграно Поражений
Премьер-лига 16 7
Лига чемпионов 6 4
Кубок лиги 2 1

При этом «МЮ» закончил всего один матч из 24 ничейным результатом – с «Галатасараем» на выезде (3:3).

Проиграв «Баварии» дома (0:1), «МЮ» завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте. В таблице английской Премьер-лиги клуб идёт на шестой позиции. Из Кубка английской лиги «Юнайтед» вылетел после поражения от «Ньюкасла» (0:3). Таким образом, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» продолжает играть в двух турнирах: АПЛ и Кубке Англии.

İdman.biz

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