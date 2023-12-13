"Галатасарай" попрощался с Лигой Чемпионов - ВИДЕО

Стартовал последний тур группового этапа Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что после игр в четырех группах определились еще две команды, которые прошли в 1/8 финала.

В группе А «Галатасарай» гостил в Дании. Для выхода в следующий этап стамбульскому клубу необходимо было побеждать. Но с этой задачей чемпион Турции не справился. «Копенгаген» победил со счетом 1:0 и занял 2-е место в группе. «Галатасарай», занявший 3-е место, продолжит свой путь в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» неожиданно занял последнее место.

В группе С за вторую путевку боролись два коллектива. «Наполи» обыграл «Брагу» и не допустил сюрприза. «Реал», победитель группы, выиграл все свои матчи и вышел в плей-офф с первого места.

Судьба 3-го места в группах B и D, дающего место в Лиге Европы, решена. «Севилья» проиграла на выезде «Лансу» и попрощалась с еврокубками. А «Бенфика» победила на выезде «Зальцбург» и справилась с непростой задачей. Нужный гол лиссабонский клуб забил на 90+2 минуте. Хотя по очкам команды сравнялись, «Бенфика», забившая в турнире больше голов, заняла 3-е место.

Лига чемпионов, групповой этап

VI тур, 12 декабря

Группа А

00:00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 0:1

Гол: Коман, 71

00:00. «Копенгаген» – «Галатасарай» – 1:0

Гол: Лерагер, 58

Турнирное положение: «Бавария» – 16, «Копенгаген» – 8, «Галатасарай» – 5, «Манчестер Юнайтед» – 4 очка.

Группа В

21:45. «Ланс» — «Севилья» — 2:1

Голы: Франковски, 63 (пен.). Фульджини, 90+6 – Рамос, 79 (пен.)

21:45. ПСВ – «Арсенал» – 1:1

Голы: Вертессен, 50 – Нкетия, 42

Турнирное положение: «Арсенал» – 13, ПСВ – 9, «Ланс» – 8, «Севилья» – 2 очка.

Группа С

00:00. «Юнион» – «Реал» – 2:3

Голы: Воллан, 45+2. Кинг, 85 лет – Хоселу, 62 года; 73. Себальос, 89 лет

00:00. «Наполи» – «Брага» – 2:0

Голы: Саатчи, 9 (автогол). Осеймхен, 33 года

Турнирное положение: «Реал» – 18, «Наполи» – 10, «Брага» – 4, «Унион» – 2 очка.

Группа D

00:00. «Зальцбург» – «Бенфика» – 1:3

Голы: Сучич, 57 – Ди Мария, 32. Рафа Силва, 45+1. Кабрал, 90+2

00:00. «Интер» — «Реал Сосьедад» — 0:0

Турнирное положение: "Реал Сосьедад" - 12, "Интер" - 12, "Зальцбург" - 4, "Бенфика" - 4 очка.

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