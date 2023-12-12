Президент, напавший на судью, подал в отставку

Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа, ударивший рефери после матча Суперлиги Турции, подал в отставку.

Как сообщает İdman.biz, об этом говорится в заявлении Фарука Коджа.

«Я прошу прощения у арбитра, его семьи и всей спортивной общественности Турции за свое поведение по отношению к арбитру Халилу Умуту Мелеру после вчерашней игры против «Ризеспора». "Я ухожу в отставку, чтобы не причинить вреда "Анкарагюджю", болельщикам клуба и моей семье", - заявил Фарук Коджа в своем заявлении.

Отметим, что президент клуба, напавший на арбитра после игры "Анкарагюджю" - "Ризеспор", был арестован правоохранительными органами.

İdman.biz