39-летний Кьеллини решил завершить карьеру футболиста

Джорджио Кьеллини принял решение о завершении карьеры. 39-летний экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии объявит об этом сегодня, сообщает Goal.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, Кьеллини является девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», чемпионом Европы 2020 года. Он провел за туринский клуб 561 матч и забил 36 мячей. В составе сборной он отыграл 117 встреч и отметился 8 голами.

Последним клубом в карьере центрального защитника был «Лос-Анджелес», за который он выступал с лета 2022-го. Он провел за него 45 матчей и забил 1 гол.

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