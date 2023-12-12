Избитый судья: "Президент клуба сказал, что убьет меня"

Рефери Халил Умут Мелер, подвергшийся насилию после игры «Анкарагюджю» - «Ризеспор» в турецкой Суперлиге, был допрошен в больнице.

Как сообщает İdman.biz, арбитр, которого избили президент хозяев Фарук Коджа и представители клуба, заявил, что во время нападения ему угрожали.

Он заявил, что не собирается прощать руководство команды из Анкары: «Фарук Коджа угрожал мне и моим помощникам. Он сказал мне "Я убью тебя". Я жалуюсь на него и других».

Отметим, что Фарук Коджа и другие представители клуба, напавшие на арбитра, были задержаны полицией.

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