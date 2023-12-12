"Всё хорошо, но это только начало"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о лидерстве мерсисайдцев в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Пока всё хорошо. Сейчас мы находимся в хорошем положении, но это ещё только начало. Сейчас очень напряжённый этап сезона. Нам нужно продолжать выигрывать матчи и набирать обороты, но мы рады тому, что имеем к текущему моменту», - приводит слова Александер-Арнольда издание Liverpool Echo.

После 16 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Арсенал» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на домашней арене. Игра состоится 17 декабря и начнётся в 20:30.

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