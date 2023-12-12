Роналду и Месси претендуют на награду игроку года по версии фанатов Globe Soccer Awards

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси вошли в число претендентов на награду игроку года по версии фанатов Globe Soccer Awards.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", кроме португальца и аргентинца, в число номинантов попали Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Неймар («Аль-Хиляль») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). В прошлом году обладателем этой награды стал форвард «Ливерпуля» Салах. Месси и Роналду также попали в число финалистов, претендующих на награду футболиста года по версии Globe Soccer Awards.

36-летний Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента. 38-летний Роналду присоединился к саудовскому «Аль-Насру» в январе. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед».

İdman.biz