Трансферный дайджест. 5 декабря - 11 декабря

Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед», Тодибо и Джало пойдут на повышение, борьба за Гимарайнша

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть команду уже зимой.

По информации The Athletic, манкунианцы не против расстаться с 28-летним игроком сборной Франции, если поступят предложения по полузащитнику.

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«МЮ» не планирует активировать опцию продления контракта с Марсьялем, поэтому летом он точно покинет команду на правах свободного агента.

Ранее также была информация, что в услугах Антони заинтересованы «Интер», «Севилья» и «Валенсия».

В текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» уже зимой.

Жан-Клер Тодибо

«Ницца», защитник, 23 года

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может пойти на повышение в самое ближайшее время.

Football Insider информирует о том, что на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Манкунианцы являются главными претендентами на игрока.

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Сообщается, что сам оборонец не против такого поворота событий и готов перейти в новую команду.

В текущем сезоне Тодибо провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал желтую карточку.

Наш прогноз: Тодибо переберется в Англию.

Максимилиан Байер

«Хоффенхайм», нападающий, 21 год

Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может уже во время зимнего трансферного окна оказаться на Туманном Альбионе.

Bild сообщает о том, что «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд» включили нападающего в свой шорт-лист.

Сообщается, что сумма выкупа игрока линии атаки составляет 30 миллионов евро.

Также отмечается, что футболист был бы не против перебраться в Англию, но уже во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Байер провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 передачи.

Наш прогноз: Байер доиграет сезон в «Хоффенхайме».

Микеле Ди Грегорио

«Монца», вратарь, 26 лет

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио уже в ближайшее время может пойти на серьезное повышение и пополнить ряды одного из топ-коллективов.

По информации Tuttosport, во вратаре заинтересованы «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». Скауты «сорок» уже посетили домашнюю игру «Монцы», чтобы посмотреть на стража ворот.

Сообщается, что уже в ближайшее время итальянский коллектив может получить дебютное предложение по 26-летнему киперу.

Ди Грегорио провел 13 игр в серии А, в которых пропустил 13 голов.

Наш прогноз: Ди Грегорио по окончании сезона перейдет в другую команду.

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 26 лет

Далеко не факт, что полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш доиграет сезон в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Deportivo Mundo, 26-летний хавбек попал в сферу интересов «Барселоны».

Стало известно, что боссы «Барселоны» считают приобретение Гимарайнса приоритетным вариантов. Дело в том, что руководство «сине-гранатовых» ищет нового Яя Туре, который станет основным полузащитником команды.

Ранее также была информация, что в услугах Гимарайнша заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал», которые могут составить конкуренцию «Барселоне».

В текущем сезоне Гимарайнш сыграл 21 матч, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Гимарайнш покинет «Ньюкасл», но летом.

Тьяго Джало

«Лилль», защитник, 23 года

Защитник «Лилля» Тьяго Джало входит в сферу интересов целого ряда топ-коллективов.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, к 23-летнему игроку проявляют интерес «ПСЖ», «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». Наибольшую заинтересованность в оборонце имеет парижский коллектив.

Сообщается, что только команды, не выступающие в лиге 1, могут заключить с игроком предварительное соглашение о переходе, что осложняет его трансфер в «ПСЖ».

Контракт португальца с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джало еще не провел ни одного матча, поскольку восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.

Наш прогноз: Джало летом перейдет в «ПСЖ».

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