Спортивный директор "Урава Ред Даймондс": "Хегмо для нас - лучший вариант"

«После выступления на клубном чемпионате мира мы начнем работать с нашим новым тренером Пером-Маттиасом Хегмо над подготовкой к новому сезону».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил спортивный директор японского «Урава Ред Даймондс» Хасаши Цучида, комментируя скорый приходе в команду норвежского специалиста, ныне возглавляющим шведский «Хаккен» - соперника «Карабаха» по групповому этапу Лиги Европы.

Функционер считает, что выбор в пользу Хегмо является верным. «Мы считаем, что это лучший вариант, ведь главным приоритетом клуба является дальнейший рост команды. Сейчас ее развивает нынешний тренер Мацей Скорья, а ранее в этом направлении работал и предыдущий специалист Рикардо Родригес. Хегмо был менеджером клубных и национальных сборных Северной Европы, имеет богатый опыт и принес своим командам множество трофеев. У него репутация тренера, в хорошем смысле агрессивного в управлении командой, и клуб это высоко оценил и решил пригласить Хегмо», - приводит слова Цучиды официальный сайт клуба.

Ниджат Закиев

İdman.biz