Стало известно время матча между командами Месси и Роналду

Определилось время проведения товарищеской игры между американским клубом «Интер Майами» и саудовской командой «Аль-Наср».

Как сообщает İdman.biz, матч состоится 1 февраля следующего года.

Напомним, что за эти клубы играют Лионель Месси ("Интер Майами") и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

До этого, 29 января "Интер Майами" сыграет с другим саудовским клубом - "Аль-Хилялем".

Отметим, что контракт Месси, который носит форму американского клуба с лета 2023 года, действует до конца 2025 года.

Соглашение португальского нападающего с «Аль-Насром» истекает летом того же года.

İdman.biz