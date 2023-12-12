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Хави вышел из себя в перерыве проигранного матча с "Жироной"

Мировой футбол
Новости
12 Декабря 2023 11:20
Хави вышел из себя в перерыве проигранного матча с "Жироной"

Главный тренер «Барселоны» Хави накричал на своих подопечных в раздевалке во время перерыва минувшего матча испанской Примеры с «Жироной» (2:4) и несколько раз ударил по тактической доске. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", отмечается, что испанский специалист требовал от футболистов проявлять большую активность в матче, а также помнить о том, что они являются частью великого клуба. Хави подчеркнул недопустимость того, чтобы «Жирона» могла доминировать над «Барселоной» на её домашней арене и побеждать за счёт большего желания.

Напомним, к перерыву матча «Барселона» - «Жирона» счёт был 2:1 в пользу гостей.

После 16 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 34 очка и на текущий момент занимают третье место. В свою очередь, «Жирона» заработала 41 очко и расположилась на первой строчке.

İdman.biz

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