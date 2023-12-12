Президента "Анкарагюджю" доставили в суд, еще 5 человек будут допрошены - ВИДЕО

Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, напавший на судью Халила Умута Мелера, предстал перед судом.

İdman.biz сообщает, что 59-летний функционер почувствовал себя плохо после того, как ударил арбитра кулаком.

После инцидента президент пожаловался на повышенное давление и боли в сердце и был доставлен в больницу.

Он сказал, что не помнит этого момента, потому что был не в себе.

Также в суд на допрос были вызваны 5 человек, которые били лежавшего на земле судью.

Отметим, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа нанес удар кулаком судье матче Халилу Умуту Мелеру после того, как встреча 15-го тура Суперлиги завершилась со счетом 1:1.

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