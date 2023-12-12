Избитый судья ФИФА завершил карьеру

Рефери Халил Умут Мелер, на которого напали после матча Суперлиги Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором", не продолжит карьеру.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил сам 37-летний арбитр ФИФА.

Арбитр, находящийся под наблюдением в одной из частных больниц Анкары, находится в депрессии. Судья сообщил пришедшим к нему коллегам, что для него это дело закончено.

Отметим, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа после матча его команды в 15-м туре Суперлиги с "Ризеспором", который завершился со счетом 1:1, нанес удар кулаком Халил Умут Мелеру. Насилие продолжилось и после того, как судья упал на землю.

İdman.biz