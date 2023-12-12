Все футбольные игры в Турции перенесены - ВИДЕО

В Турции все футбольные игры были перенесены на неопределенный срок из-за избиения рефери Халила Умута Мелера после матча Суперлиги "Анкарагюджю" - "Ризеспор".

Как сообщает İdman.biz, решение по этому поводу было принято после внеочередного заседания Федерации футбола Турции (TFF).

Президент TFF Мехмет Бююкекши решительно осудил инцидент: «Футбольные матчи - это не война, в конце нет смерти. Не все команды могут быть чемпионами одновременно. Нам всем необходимо это понять. Мы призываем всех взять на себя ответственность. Мы говорим достаточно! Судьи тоже люди. Никого нельзя так бить. Не обесценивайте больше турецкий футбол. Давайте не будем позорить турецкий футбол в мире. Достаточно!"

Отметим, что инцидент произошел уже после окончания игры, завершившейся со счетом 1:1. Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа напал на судью матча Халила Умута Мелера и ударил его по лицу. Упавшего на землю судью также били другие люди.

İdman.biz