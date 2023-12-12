Роберто Баджо: Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", знаменитый итальянский нападающий Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом, и раскритиковал коллег.

«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Я вижу коллег, которые не могли выполнить три обводки на поле, но порицают игроков в прямом эфире», – цитирует Баджо Football Talk.

Напомним, Роберто Баджо выступал за целый ряд итальянских клубов и провёл всю свою профессиональную карьеру на родине, не перейдя в другой чемпионат.

Баджо стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в 1993 году. Итальянец в те годы неоднократно отмечался различными популярными изданиями за свою выдающуюся игру. Роберто введён в Зал славы «Милана» и итальянского футбола.

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