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Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия

Мировой футбол
Новости
12 Декабря 2023 09:00
Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, 31-летний бразилец выбыл из строя в начале ноября, получив повреждение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в текущем сезоне полузащитник успел сыграть 12 матчей за «МЮ», забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Каземиро перешёл в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за команду, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей.

İdman.biz

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