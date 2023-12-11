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За игрока команды Шахруддина предложили 5 млн евро

Мировой футбол
Новости
11 Декабря 2023 23:00
За игрока команды Шахруддина предложили 5 млн евро

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении центрального защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на RMC Sport, российский клуб предложил за трансфер 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист сборной Гваделупы провел за «Адана Демирспор» 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость Гравийона 4,3 миллиона евро.

Отметим, что за "Адана Демирспор" выступает вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев.

İdman.biz

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