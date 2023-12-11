Новый форвард "Реала": путь от отчаяния до триумфа

Будущий игрок «королевского клуба» ярко завершил сезон после тяжелого начала.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В октябре 2022 года Эндрик был самым обсуждаемым тинейджером в бразильском футболе. Нападающий, которому тогда было 16 лет, дебютировал в высшем дивизионе за чемпионский «Палмейрас» после многих лет впечатляющих выступлений за молодежные команды. В том же месяце он оформил дубль в матче против «Атлетико Паранаэнсе» и стал самым молодым бомбардиром в истории бразильской Серии А.

В свои 16 лет Эндрик уже был известен - мадридский «Реал» следил за ним около года. «Сливочные» стали действовать, как только «Палмейрас» выразил готовность к переговорам. «Бланкос» заплатили бразильскому клубу 40 млн евро за игрока, который присоединится к ним летом 2024 года. Это рекордный трансфер для чемпионов Бразилии.

Изначально Эндрику не светило место в стартовом составе «Палмейраса». В клубе было несколько более опытных игроков, которые, казалось, могли удержать молодого форварда в стороне от основы. Но ситуация изменилась после продажи Данило и Густаво Скарпы в январе. Хотя ни одного из них нельзя назвать выдающимся нападающим, они бралина себя солидную нагрузку в атаке. Их уход, таким образом, предоставил молодому бразильцу шанс для развития.

Но для Эндрика все начиналось не лучшим образом. Проблемы появились почти сразу после заключения сделки с «Реалом». У нападающего прошел длительный период без голов. Окрыленный вниманием со стороны «королевского клуба», бразилец пытался многое дать команде, но у него мало что получалось. Эндрик вышел в старте в восьми из десяти первых матчей сезона, ни разу не смог забить и упустил 4 больших момента. Учитывая, что будущий игрок «Реала» не мог пронзить сетку ворот, это вызывало беспокойство.

Эндрику было сложно. Камеры запечатлели игрока плачущим на скамейке запасных после того, как его серия матчей без голов стала двузначной, а образ будущего мадридиста, закрывающего глаза на боковой линии, стал удручающим. Благо, футболиста поддержал тренер Абель Феррейра. Специалист признал, что ему следовало больше поддерживать юношу после неудачных матчей. Абель также призвал к терпению по отношению к молодому форварду, понимая, какое давление на него оказывает историческая плата за трансфер.

Вскоре Эндрик начал набирать обороты. Безголевая засуха продлилась до 12-ти матчей, но апрель стал своего рода поворотным моментом. Феррейра начал постепенно возвращать форварда в состав, и он вознаградил терпение тренера серией хороших выступлений. Бразилец забил 3 гола в своих первых четырех матчах и стал выглядеть все более уверенным в себе. Но появились новые проблемы. Эндрик вступил в конфликт со своим клубом из-за отказа отпустить его на чемпионат мира U-20, несмотря на публичную просьбу.

Вскоре случилась очередная голевая засуха. Эндрик пережил еще одну трудную серию летом, не забив ни в одном из 12-ти матчей в течение двух месяцев. Тренер снова стал терять веру в игрока, оставив его на скамейке запасных 5 раз за лето. Через некоторое время у футболиста появились новые возможности, хотя так сложились обстоятельства. Нападающий Дуду, забивший 10 голов за действующих чемпионов бразильской лиги, в августе получил серьезную травму колена.

У Эндрика появился шанс. В начале сентября он вышел на поле в матче против «Коринтианса» и оказал сильное влияние на игру своей команды, создавая много возможностей. Но этот поединок больше запомнился инцидентом, который чуть не стал плачевным. На 92-й минуте защитник «Коринтианса» Майкон де Андраде Барберан врезался Эндрику в колено, вынудив парня кричать от боли. В «Реале», несомненно, испытали облегчение, узнав, что их дорогостоящий новичок избежал серьезной травмы, но это могло стать катастрофическим окончанием и без того непростого сезона.

К концу октября статистика Эндрика сбивала с толку. Он забил 6 голов в 29-ти матчах во всех турнирах, демонстрируя порой блестящие качества, но не очень сильный инстинкт форварда. Однако в ноябре, когда чемпионская гонка стала накаляться, что-то изменилось. Эндрик забил 4 гола за 10 дней, включая дубль в матче с «Ботафого», который играл большую роль в борьбе за титул. Бразилец впечатляюще провел один из важнейших поединков сезона. Уже 17-летний нападающий доминировал над соперниками и нанес два точных удара, которые проложили его команде путь к чемпионству.

Несмотря на улучшение формы, было неожиданностью, что тренер Фернандо Диниз вызвал Эндрика в сборную Бразилии, особенно перед важными матчами отбора на чемпионат мира. В целом, все прошло не очень хорошо. Дебютанту предоставили шансы. Он сыграл суммарно 26 минут в матчах против сборных Колумбии и Аргентины, которые закончились поражениями. Хотя новичок не был виноват ни в одном из разочаровывающих результатов, все равно это было не лучшее знакомство для молодого игрока с международным футболом.

Однако сложный сезон уже позади. «Палмейрас» защитил чемпионский титул, а Эндрик вошел в историю. Он забил гол в последний день чемпионата Бразилии и выиграл уже второй титул, несмотря на юный возраст. Участие молодого форварда в заключительном отрезке сезона было очень важным: в последних шести матчах он забил 8 голов. В общей сложности он забил 11 мячей в лиге, на один больше, чем Неймар забил в 17 лет за «Сантос» в 2009-м году, и всего на один меньше рекордных 12-ти мячей, которые Роналдо забил в том же возрасте перед отъездом в Европу.

На данный момент, по словам источников, близких к Эндрику, «Реал» полностью уверен в игроке на следующий сезон. «Он готов» - это послание, которое получили из Бразилии представители «королевского клуба». Ожидается, что Эндрик получит место в команде Карло Анчелотти и уже в следующем сезоне сможет проявить себя на высоком уровне в одном из самых больших клубов мира. По материалам Goal

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