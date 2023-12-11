Чеферин подготовил поправки к уставу УЕФА, чтобы остаться президентом после 2027 года

Президент УЕФА Александер Чеферин планирует внести изменения в устав организации, благодаря чему он сможет баллотироваться на четвертый срок - до 2031 года, сообщает Daily Mail.

Сейчас количество четырехлетних президентских сроков в УЕФА ограничено тремя подряд. Чеферин стал президентом УЕФА в 2016 году после отстранения Мишеля Платини. Впоследствии 56-летний словенский юрист был дважды переизбран - в 2019 и 2023 годах. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, поправки в устав, которые разрешат Чеферину остаться на четвертый срок, были представлены членам исполкома УЕФА 2 декабря в кулуарах жеребьевки Евро-2024 в Гамбурге. Согласно предложенным поправкам, любой срок, начавшийся до июля 2017 года, не будет учитываться. Это касается как работы главы УЕФА, так и членов исполкома. Ратификация документа может состояться в начале февраля 2024 года, когда вопрос будет вынесен на голосование 55 стран - членов УЕФА.

Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА негативно восприняли предлагаемые изменения в уставе. В частности, бывший директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл в кулуарах выступил против поправок, заявив, что они недемократичны и не соответствуют интересам футбола.

İdman.biz