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Игрок "Сити" - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" на лето

Мировой футбол
Новости
10 Декабря 2023 15:47
Игрок "Сити" - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" на лето

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс является ключевой целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг является большим поклонником 28-летнего англичанина и считает, что он идеально впишется в выстраиваемую им игровую модель. Наиболее вероятно, что зимой Филлипс уйдёт в аренду в какой-либо другой клуб, а летом будет доступен для переговоров о полноценном трансфере.

Также подчёркивается, что и новые инвесторы «Манчестер Юнайтед» крайне заинтересованы в подписании Филлипса, поскольку они планирую изменить подход к комплектованию состава команды, сделав акцент на британских футболистов.

Напомним, в нынешнем сезоне Филлипс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он в общей сложности отыграл 216 минут.

İdman.biz

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