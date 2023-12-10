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Гвардиола: С первого дня знал, что "Ливерпуль" вернётся, по-другому с Клоппом не бывает

Мировой футбол
Новости
10 Декабря 2023 14:39
Гвардиола: С первого дня знал, что "Ливерпуль" вернётся, по-другому с Клоппом не бывает

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о «Ливерпуле» и «Арсенале», которые в нынешнем сезоне являются основными конкурентами «горожан» в борьбе за чемпионство.

«Стабильность «Арсенала» на протяжении двух лет просто потрясающая. «Ливерпуль» вернулся, я знал, что так и будет с самого первого дня, это было понятно по многим причинам, характер всё ещё с ними, у Юргена всегда так и происходит», - приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Арсенал» заработал 36 очков и расположился на второй строчке. «Ливерпуль» набрал 37 баллов и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

İdman.biz

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