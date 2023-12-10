Судья нанёс футболисту ножевое ранение во время матча

Футбольный арбитр Ремихио Армоа был арестован после того, как нанёс ножевое ранение игроку во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес (Аргентина), сообщает Goal.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", инцидент случился после того, как произошла драка, во время которой игроки окружили судью. После этого Армоа достал нож и ударил одного из игроков в грудь.

Пострадавший потерял сознание, затем его подобрали товарищи по команде и унесли с поля. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству сейчас футболисту ничего не угрожает.

Армоа попытался бежать, но позже был задержан местной полицией, которая также нашла нож, использованный при нападении. Аргентинская полиция сейчас расследует это дело. Тем временем игрок продолжает восстановление под наблюдением врачей.

İdman.biz