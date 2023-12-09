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Новый лидер АПЛ: "Ливерпуль" обогнал "Арсенал" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Декабря 2023 23:49
Новый лидер АПЛ: "Ливерпуль" обогнал "Арсенал" - ВИДЕО

В 16-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) сменился лидер.

İdman.biz сообщает, что «Ливерпуль» поднялся на 1-е место.

Команда Юргена Клоппа одержала решающую выездную победу. «Ливерпуль» забил на последних минутах два гола и набрал 3 очка. Лидер «Арсенал» проиграл «Астон Вилле». Бирмингемский клуб, одолевший в прошлом туре «Манчестер Сити» со счетом 1:0, на этот раз выиграл с тем же счетом. Команда Унаи Эмери, которая оказалась сильнее двух сильных соперников, поднялась на 3-е место. «Арсенал» отстает от лидера на 1 очко, «Астон Вилла» – на 2.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен на своем поле. «Борнмут» забил 3 безответных мяча в ворота «красных дьяволов».

Английская Премьер-лига
16-й тур
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2
Брайтон - Бернли - 1:1
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 0:3
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд - 1:0
Вулверхэмптон - Ноттингем - 1:1
Астон Вилла - Арсенал - 1:0

İdman.biz

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