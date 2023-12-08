8 Декабря 2023
RU

Когда Арда Гюлер дебютирует в Ла Лиге?

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2023 12:56
Когда Арда Гюлер дебютирует в Ла Лиге?

Стало известно, когда Арда Гюлер может провести дебютную игру за мадридский "Реал". Отметим, что после перехода из "Фенербахче" в "Реал" футболист получил травму, из-за чего до сих пор не смог сыграть в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание "AS", турецкий футболист может принять участие в домашней игре против "Вильярреала" в 17-м туре Ла Лиги.

Хотя 18-летний полузащитник, дважды получивший травму подряд, выздоровел, Карло Анчелотти не позволил ему выйти на поле в последних турах на том основании, что игрок не был полностью готов с физической точки зрения.

Отметим, что "Реал" лидирует с 38 очками после 15 туров. Королевский клуб будет гостить у «Бетиса» в 16-м туре.

İdman.biz

Новости по теме

Тер Штеген успешно перенёс операцию
11:44
Мировой футбол

Тер Штеген успешно перенёс операцию

Тер Штеген выступил против того, чтобы "Барселона" распространялась о подробностях этой операции, пытаясь сохранить конфиденциальность о деталях, связанных с его здоровьем
Суарес: "Хотел, чтобы Эндрик перешел в "Барселону". Бразилия и "Реал" получили звезду на многие годы"
10:33
Мировой футбол

Суарес: "Хотел, чтобы Эндрик перешел в "Барселону". Бразилия и "Реал" получили звезду на многие годы"

"Это он должен делать выбор и наслаждаться футболом - а футбол будет наслаждаться им"
"Мы должны использовать эту боль"
7 Декабря 21:54
Мировой футбол

"Мы должны использовать эту боль"

"В грядущие выходные у нас есть отличная возможность исправить наше положение и вернуться на победный путь"
Жоау Феликс назвал одного игрока, который однозначно усилил бы состав "Барселоны"
7 Декабря 20:25
Мировой футбол

Жоау Феликс назвал одного игрока, который однозначно усилил бы состав "Барселоны"

"Мне нравится его игра"
Пять игроков, которые "пересидели" свое время в "МЮ"
7 Декабря 19:28
Мировой футбол

Пять игроков, которые "пересидели" свое время в "МЮ"

Выделяем футболистов, с которыми манкунианцам пора расстаться
Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года
7 Декабря 17:17
Мировой футбол

Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года

В настоящее время 30-летний француз временно отстранён от футбола

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
6 Декабря 13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"