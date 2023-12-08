Когда Арда Гюлер дебютирует в Ла Лиге?

Стало известно, когда Арда Гюлер может провести дебютную игру за мадридский "Реал". Отметим, что после перехода из "Фенербахче" в "Реал" футболист получил травму, из-за чего до сих пор не смог сыграть в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание "AS", турецкий футболист может принять участие в домашней игре против "Вильярреала" в 17-м туре Ла Лиги.

Хотя 18-летний полузащитник, дважды получивший травму подряд, выздоровел, Карло Анчелотти не позволил ему выйти на поле в последних турах на том основании, что игрок не был полностью готов с физической точки зрения.

Отметим, что "Реал" лидирует с 38 очками после 15 туров. Королевский клуб будет гостить у «Бетиса» в 16-м туре.

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