Тер Штеген успешно перенёс операцию

Накануне вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген без осложнений перенёс операцию на пояснице, которая проходила во Франции. Об этом сообщает Sport.es.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, подобная операция не является сложной и не несёт в себе риски возникновения осложнений, поэтому уже в ближайшее время голкипер каталонского клуба сможет начать процесс восстановления после оперативного вмешательства. Ожидается, что с этой целью он вернётся в Барселону.

Подчёркивается, что тер Штеген выступил против того, чтобы «Барселона» распространялась о подробностях этой операции, пытаясь сохранить конфиденциальность о деталях, связанных с его здоровьем. На текущий момент нет точной информации о сроках реабилитации футболиста.

Напомним, тер Штеген пропустил несколько матчей сине-гранатовых из-за сильных болей в пояснице, начавших беспокоить вратаря во время нахождения в расположении сборной Германии в ноябре.

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