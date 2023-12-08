Суарес: "Хотел, чтобы Эндрик перешел в "Барселону". Бразилия и "Реал" получили звезду на многие годы"

Нападающий «Гремио» Луис Суарес считает Эндрика восходящей звездой.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, 17-летний нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии - будущий игрок «Реала». Футболист переедет в Мадрид летом 2024 года.

«Разумеется, я хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барселону», но это он должен делать выбор и наслаждаться футболом - а футбол будет наслаждаться им.

Он звезда. Он еще очень молод, делает первые шаги. Думаю, его достижения в этом году невероятны. Бразилия, «Реал» и футбол получили звезду на многие годы», - приводит слова Суареса AS.

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