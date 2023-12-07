7 Декабря 2023
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"Мы должны использовать эту боль"

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2023 21:54
"Мы должны использовать эту боль"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился мнением о поражении «горожан» в минувшем матче АПЛ с «Астон Виллой» (1:0).

«В грядущие выходные у нас есть отличная возможность исправить наше положение и вернуться на победный путь. Мы не должны забывать чувство этого поражения, но и не должны зацикливаться на нём. Мы должны использовать эту боль, которую почувствовали после всех наших успехов. Но я думаю, это может сыграть нам на руку и сделать нас ещё лучше как команду», - приводит слова Стоунза Manchester Evening News.

Напомним, в этом матче игроки «Манчестер Сити» нанесли два удара в створ ворот соперника, что является худшим результатом для команд под руководством Хосепа Гвардиолы за всё время в матчах топ-5 европейских чемпионатов.

В то же время «Астон Вилла» нанесла по воротам «горожан» 22 удара, что также является худшим показателем для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей испанского наставника в топ-лигах Европы.

İdman.biz

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