İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Выделяем футболистов, с которыми манкунианцам пора расстаться.

Пять игроков, которые «пересидели» свое время в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» по ходу сезона является одним из самых обсуждаемых клубов не только в Англии, но и во всей Европе. Только отгремели скандалы с Джейдоном Санчо и Антони, как появился новый. «МЮ» запретил некоторым журналистам посещать пресс-конференции главного тренера Эрика тен Хага за его критику. Но дело не только в тренере, в игроках – тоже, поскольку за слабые результаты несет ответственность вся команда. Далее рассмотрим футболистов, которые, вероятно, «пересидели» свое время на «Олд Траффорд».

Маркус Рэшфорд

Включение Рэшфорда в этот список может показаться несколько неожиданным. В конце концов, это тот же человек, который в прошлом сезоне впервые в своей карьере забил 30 голов во всех турнирах и был признан лучшим игроков команды по версии болельщиков. За год до того Маркус забил всего 5 мячей в АПЛ, но тен Хаг смог извлечь из него максимальную пользу после ухода Криштиану Роналду.

«МЮ» достиг своих целей по итогам прошлого сезона во многом благодаря впечатляющей игре Рэшфорда в последней трети поля, в этом нет никаких сомнений. Но это не меняет тот факт, что в нынешней кампании он существенно сдал позиции. Это девятый сезон Маркуса в первой команде «Юнайтед», и он выглядит в худшей форме, чем когда-либо прежде, как физически, так и морально.

В нынешней кампании Рэшфорд забил только 2 гола в 19-ти матчах во всех турнирах. Он достиг низшей точки в поединке против «Ньюкасла», когда за 60 минут игрового времени коснулся мяча всего несколько раз. Это было катастрофическое выступление Маркуса, который стал самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» после ухода Давида Де Хеа. Теперь понятно, что прошлый сезон был всплеском. Возможно, манкунианцам следовало ухватиться за шанс продать своего воспитанника, когда его хотел заполучить «ПСЖ».

Виктор Линделеф

Летом 2017 года «МЮ» заплатил 31 млн фунтов за подписание Линделефа из «Бенфики». Однако быстро стало очевидно, что он не является ответом на проблемы «Юнайтед» в обороне. Швед был основным защитником в первые несколько сезонов на «Олд Траффорд», но постепенно подбирался близко к ротации, поскольку его недостатки становилось все труднее игнорировать.

Виктор – хороший коммуникатор и распасовщик. Но, как правило, он является легкой мишенью для нападающих. Линделеф недостаточно агрессивен в противостояниях один в один, он часто проигрывает верховые дуэли, а недостаток скорости и ловкости обходится ему очень дорого при быстрых рывках соперников.

Бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз однажды назвал Виктора «слишком мягким», и это справедливый комментарий. Даже немного странно, что Линделеф смог провести так много времени в составе «Юнайтед», учитывая его физическую уязвимость. Сообщалось, что манкунианцы воспользуются опцией продления контракта шведа, срок действия которого истекает следующим летом. Одно только это решение наглядно показывает уровень управления и развития клуба в данный момент.

Антони Марсьяль

«Марсьяль забивает раз в 14 лет, и мы ему это прощаем», – сказал недавно легендарный экс-игрок «МЮ» Рой Кин. 27 января 2021 года француз в последний раз провел на поле все 90 минут. Через некоторое время он повредил связки колена и с тех пор так и не вернулся в форму. Это печальное положение дел для игрока, на которого возлагались большие надежды после перехода из «Монако» в 2015-м году. Дебютный гол Марсьяля в матче против «Ливерпуля» так и остался его самым памятным моментом за все время пребывания на «Олд Траффорд».

За 8 лет в Манчестере Марсьяль лишь трижды забивал более 10-ти мячей за сезон в АПЛ. С течением времени становится понятно, что его тело не может выдерживать строгие требования высокого уровня. Не помогла французу и аренда в «Севилье», которая не предприняла никаких попыток выкупить его. Будет невероятным, если «МЮ» активирует опцию продления контракта с игроком еще на 1 год после текущего сезона. При этом нежелательно бесплатно терять футболиста, который обошелся клубу в 58 млн фунтов.

Диогу Далот

Можно с уверенностью сказать, что Далот не оправдал больших ожиданий, которые возлагали на него после трансфера в 2018-м году. Португалец провел всего 16 матчей в своем первом сезоне в АПЛ, после чего отправился в «Милан» на правах аренды. Он произвел достаточно сильное впечатление на «Сан-Сиро», чтобы заработать второй шанс на «Олд Траффорд». С тех пор у него были свои хорошие моменты. На некоторое время защитник выиграл конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки.

Однако «МЮ» в очередной раз поспешил наградить непоследовательного игрока продлением контракта. В мае Далот подписал новое соглашение до 2028 года и почти сразу же начал регрессировать. Ван-Биссака сейчас изо всех сил старается вернуть себе место в составе. Португалец не является хорошей опцией в обороне. Он легко теряет мяч в опасных ситуациях и позволяет соперникам себя обыгрывать. «МЮ» выглядит гораздо солиднее, когда Ван-Биссака выходит в старте.

Бывший игрок «Порту» предлагает больше возможностей для продвижения мяча, но в обороне он является легкой мишенью для вингеров. Манкунианцам будет сложно найти покупателя на Далота, учитывая его долгосрочный контракт. Но они могут попытаться хотя бы завернуть те 19 млн фунтов, которые были на него потрачены. Португалец не является игроком стартового состава для клуба из топ-6. «МЮ» пора это понять и начать повышать стандарты.

Донни ван де Бек

«МЮ» никогда особо не нуждался в ван де Беке, и он никогда не доказывал обратное. За последние 3 года Донни выходил в стартовом составе только в трех матчах АПЛ. На его счету всего 2 гола и 2 результативные передачи в 62-х матчах после перехода из «Аякса» в 2020-м году. В настоящее время в иерархии полузащитников голландец стоит позади Бруну Фернандеша, Каземиро, Скотта Мактоминея, Мэйсона Маунта, Софьяна Амрабата и даже 19-летнего выпускника клубной академии Кобби Майну.

Тен Хаг дал понять, что отпустит ван де Бека в январе, но какие у него есть варианты? «Галатасарай» обсуждался как потенциально новый куб для хавбека. Других вариантов у него особо и нет. Да и у «МЮ» на самом деле нет сильной позиции на переговорах, потому что акции голландца упали до ноля. Манкунианцам следовало рассмотреть предложения после первого неудачного сезона игрока, когда он, по крайней мере, был еще в хорошей физической форме.

После перехода в «МЮ» ван де Бек боролся с травмами и не смог проявить себя даже в «Эвертоне», где выступал на правах аренды. Складывается впечатление, что Донни потратил впустую лучшие годы своей карьеры, и еще неизвестно, вернется ли он когда-нибудь на уровень своих последних двух сезонов в «Аяксе». Но большая часть вины должна лежать на «МЮ», поскольку клуб подарил парню мечту, которую невозможно было осуществить. По материалам Goal.

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