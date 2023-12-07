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Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2023 17:17
Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года

Антидопинговая прокуратура Италии запросила четырёхлетнюю дисквалификацию для хавбека туринского «Ювентуса» Поля Погба, сообщает издание La Repubblica.

Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. В настоящее время 30-летний француз временно отстранён от футбола. Ранее сообщалось, что «Ювентус» сократит заработную плату Погба из-за положительной допинг-пробы до € 2 тыс. в месяц.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в нынешнем сезоне французский полузащитник провёл только два матча в рамках чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Поля с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Туринцы после 14 туров Серии А сезона-2023/2024 занимают второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

İdman.biz

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